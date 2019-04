Attimo di paura a Capriano del Colle, dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito in seguito a un infortunio in un edificio pubblico probabilmente mentre stava lavorando. Il fatto è successo verso le 15, in via Trento: tempestivo l’arrivo di un’ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato, che ha immediatamente medicato il ferito. Sul posto anche l’Ats di Brescia e una pattiglia dei carabinieri della compagnia di Verolanuova per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.