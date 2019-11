Gravissimo incidente stradale ieri a Brescia, in via Serenissima. Due le persone coinvolte di 19 e 72 anni. La situazione è apparsa subito molto grave tanto che i coinvolti sono stati trasportati nei nosocomi locali, Poliambulanza e Civili, in meno di un’ora. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 20 di ieri, e sul posto è stata chiamata la Polizia Locale e i vigili del fuoco di Brescia.

Gli altri avvenimenti

Poco dopo l’1 di notte a Poncarale, un 40enne è finito fuori strada mentre viaggiava sulla ss45bis. Tanta la paura per lui visto il codice rosso iniziale. Per fortuna i soccorsi giunti sul posto lo hanno trasportato in Poliambulanza in codice verde, segno che la situazione era nettamente migliorata.

Poco prima delle 4 a Cigole, infine, un’altra persona, le cui generalità sono ancora sconosciute, è rimasta coinvolta in un incidente con la macchina finita fuori strada. La persona è stata medicata sul posto e non ha necessitato quindi del trasporto in ospedale.

TORNA ALLA HOME