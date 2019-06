Incidenti, ribaltamenti e cadute: soccorritori impegnati su diversi interventi nelle SIRENE DI NOTTE

La prima chiamata ai soccorsi è arrivata in codice giallo da via Avis a Chiari: un’auto e una moto si sono scontrate ed è scattato il codice giallo. A restare feriti sono stati un 16enne e un 17enne, soccorsi dai volontari di due ambulanze e portati in ospedale in codice verde.

A pochi minuti dalle 3 è scattato il codice rosso da Lonato del Garda: in piazzale Vittorio Veneto un 42enne è finito contro un ostacolo con la macchina. Sul posto si sono precipitate due ambulanze, un’auto medica, Polizia e Vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in Poliambulanza in codice giallo.

Anche alle 6.30 circa a Ghedi un’auto è finita contro un ostacolo: il codice giallo, poi diventato verde, era per una 26enne in via Verga. Sul posto soccorritori e Polizia per i rilievi del caso. La giovane è stata portata al nosocomio di Manerbio.

I ribaltamenti

Pochi minuti dopo le 22, sulla sp11 variante tra Chiari e Rovato un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Un 30enne è stato soccorso e portato in ospedale alla Poliambulanza in codice giallo. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi e la dinamica dell’incidente.

Pochi minuti prima della mezzanotte è scattato il codice rosso anche a Manerbio a causa di un mezzo ribaltato. In via Giuseppe Verdi, però, i soccorritori non hanno trovato più nessuno: allertati anche Polstrada, Vigili del fuoco e carabinieri. Un quarto d’ora dopo, sempre sulla stessa via di Manerbio, un’altra auto si è ribaltata. Questa volta il codice dell’emergenza è partito in giallo: un 25enne è stato portato in ospedale e sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.

La caduta a Roncadelle

Alle 2.20 un 62enne è caduto da una scala mentre si trovava sul posto di lavoro, un impianto lavorativo di Roncadelle, in via Antezzate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che dopo aver valutato le lesioni dell’uomo, lo hanno portato al Civile in codice giallo. Sul posto anche i tecnici di Ats e i carabinieri.