Incidenti, malori e cadute a Brescia. Notte tranquilla in Provincia, ma in città c’è stato tanto da fare.

Incidenti, malori e cadute

Soccorritori impegnati su tutti i fronti a Brescia. Alcuni si sono rivelati piuttosto gravi, altri meno ma la nottata è stata caratterizzata da incidenti, cadute, malori e anche eventi violenti. Poco prima delle 6, ha destato tantissima paura, il malore di una bambina di 1 anno che è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. E’ successo in via Agostino Chiappa.

Due uomini di 46 e 54 anni sono invece rimasti coinvolti in un ribaltamento in via Flero. La chiamata ai soccorsi, poco dopo le 6, è scattata in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Sono stati trasportati in codice giallo.

TORNA ALLA HOME