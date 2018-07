Incidenti un po’ ovunque nelle notte bresciana.

Incidenti prima della mezzanotte

Dalle 22.17 alle 23.49 ben 4 incidenti hanno toccato le strade bresciane.

A Desenzano due auto si sono scontrate in località La perla. Un 33enne è stato soccorso dalla Cri di Calvisano e accompagnato all’Ospedale di Desenzano in codice verde. Codice verde anche per un 67enne caduto in bici a Ghedi sulla strada provinciale. Inizialmente per lui era stata chiamata anche l’automedica rivelatasi non necessaria. Caduta dalla bici anche a Mairano per un ventenne aiutato dai soccorritori di Dello e poi trasportato all’Ospedale di Manerbio in codice giallo.

Investimento di un pedone

Un uomo è stato investito a Lumezzane poco prima della mezzanotte. Si trovava in via del Lavoro. Quel che per ora si sa è che l’uomo è grave. Sul posto sono arrivate e ripartite in codice rosso l’automedica di Brescia e la Croce bianca di Lumezzane. L’uomo si trova ora al Civile.

Tangenziale sud

Un incidente è avvenuto in tangenziale sud più o meno all’altezza di Brescia. Alle 4 del mattino l’auto di un uomo di 32 anni è finita contro un ostacolo. I soccorsi sono stati chiamati in codice rosso ma l’uomo non è stato trasportato in ospedale.

Intossicazioni e violenza

Tre le intossicazioni nel giro di poche ore: una ragazza di 22 anni è stata soccorsa per intossicazione da sostanze pericolose e per il troppo alcool sono stati soccorsi un 23enne a Manerba e un 47enne a Gottolengo.

A Brescia è stato registrato un altro episodio di violenza, questa volta in via Lamarmora.