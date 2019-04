Due incidenti nelle prime ore della mattina.

Incidenti

Alle 4.51 un’auto è finita contro un ostacolo in tangenziale sud più o meno all’altezza del Palaleonessa. Sono arrivati i Soccorsi di Roncadelle ma sembra non sia stato necessario nessun intervento.

Alle 6 di questa mattina due auto si sono scontrate a San Paolo, in via Verdi. A rimanere ferito un uomo di cinquant’anni soccorso dall’ambulanza di Dello in codice giallo e accompagnato all’Ospedale di Manerbio.

TORNA ALLA HOME PAGE