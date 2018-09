Diversi incidenti nella scorsa notte piovosa. Nessuno di essi è risultato particolarmente grave.

Incidenti

Il primo teatro degli incidenti è stata la Tangenziale ovest all’altezza di Castelmella. Un’auto ha perso il controllo ed è finita contro un ostacolo attorno alle 21.40. A bordo dei veicolo una donna di 32 anni che è stata portata alla Poliambulanza in codice verde dai volontari di Roncadelle.

Codice verde anche per i passeggeri di due auto che si sono scontrate a Lograto. A bordo anche una bambina di 9 anni portata al Civile pediatrico.

Alle 3.24 un’auto è finita fuori strada a Desenzano. Il guidatore, un 28enne, è stato soccorso dalla Cri di Calvisano e dall’automedica ed è stato portato all’Ospedale di Desenzano in codice giallo.

E’ stato Palazzolo il teatro dell’ultimo scontro della notte. E’ successo in via Ponte Fusia. A bordo delle due auto una ragazza di 28 anni e un uomo di 46. Sono stati soccorsi da due ambulanze, da Adro e Palazzolo, ma solo uno di loro è stato accompagnato all’Ospedale di Chiari, in codice verde.

Rissa

Episodio violento a Brescia in piazzale della Repubblica. Un uomo di 31 anni è stato soccorso dalla Croce bianca di Brescia e accompagnato al Civile in verde.