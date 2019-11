Incidenti a Rovato, Calcinato, Pozzolengo e un’aggressione a Montirone, ma per fortuna nessun codice rosso SIRENE DI NOTTE

Gli incidenti SIRENE DI NOTTE

Alle 2.20 una 51enne è finita contro un ostacolo con l’auto in località Bargnana, a Rovato, sulla sp16. Soccorsa in codice giallo, è poi stata portata in ospedale a Chiari per gli accertamenti in codice verde dai soccorritori di Rovato. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.

A Calcinato un 32enne è caduto dalla bicicletta e si sono resi necessari i soccorsi. E’ successo in via Santa Maria poco dopo le 3 di questa notte. Dopo l’intervento dei volontari di Calvisano e della Polstrada, però, non si è reso necessario il ricovero.

Alle 4.32 a Pozzolengo un 64enne è finito contro un ostacolo mentre era alla guida della sua auto sulla sp106. E’ stato soccorso dalla Croce rossa e portato in ospedale a Desenzano in codice verde. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.

L’aggressione

Poco prima di mezzanotte e mezza sono dovuti intervenire i soccorritori in via Campagna a Montirone a causa di un’aggressione. A restare ferito e a necessitare poi del ricovero in codice verde in Poliambulanza è stato un uomo di 45 anni, vittima di un’aggressione.

Paura per una 28enne a Rovato

Paura per una giovane donna che, all’improvviso, mentre si trovava in via San Vincenzo, si è sentita male. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice giallo pochi minuti dopo la mezzanotte e mezza e sul posto si sono precipitati l’auto medica e l’ambulanza di Rovato. La 28enne è stata portata in ospedale a Chiari per le cure del caso in codice verde.

TORNA ALLA HOME PAGE