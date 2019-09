Incidenti e un’aggressione a Brescia. E’ stata una notte abbastanza tranquilla per i soccorritori operanti nel Bresciano.

Incidente e un’aggressione

Niente di troppo preoccupante, la notte è filata abbastanza liscia. I soccorritori sono stati chiamati ad intervenire, fortunatamente, solo per interventi di poco conto. Due in particolare si sono verificati in città, a Brescia. In via Vittorio Emanuele, poco dopo la mezzanotte, sono rimasti coinvolti in un incidente ben 6 giovani tra i 20 e i 30 anni. Niente di grave e la chiamata ai soccorsi in giallo si è poi conclusa senza alcun trasporto. Nel quartiere Giacomo Perlasca, sempre a Brescia, un uomo sulla trentina è stato vittima di una aggressione. E’ stato portato in codice verde al Civile e sono intervenute anche le Forze dell’ordine.

TORNA ALLA HOME