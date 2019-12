Incidenti e intossicazioni: paura anche a Brandico per un fuori strada.

Sirene di notte

Attimo di paura questa notte a Brandico, quando un auto ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata lungo via Strada per Mairano. Che fosse una distrazione dovuta all’alcool o a un colpo di sonno, sembra che il conducente non abbia riportato gravi ferite. Spavento anche a Ghedi, alle 21.10, dove un mezzo si è ribaltato sulla sp668: soccorsa, la conducendte 24 è stata portata in ospedale in codice verde: ad essere soccorso alle 22.20 a Desenzano, sulla ss567, è stato invece un 41enne finito contro un ostacolo.

Gomiti alti

Arriva il week end e cominciano gli allertamenti per intossicazione etilica. Diversi i casi della nottata, tra cui una giovane di 20 anni, soccorsa con urgenza in via Risorgimento a Corte Franca e trasportata in ospedale in codice giallo, e un 37enne di Marano, che da via Metelli ha viaggiato fino al nosocomio di Lovere.

