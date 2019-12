Incidenti e infortuni, paura per una 20enne di Pontoglio soccorso in codice rosso

Gli infortuni

Notte movimentata per i soccorritori chiamati a vobarno alle 21.45 l’infortunio di un giovane operaio. Nulla di grave per fortuna: a preoccupare sono le condizioni della giovane di 20 anni che ieri poco prima della 23 è precipitata a Pontoglio, trasportata d’urgenza in ospedale. Un terzo infortunio ha svegliato Verolanuova, dove alle 7.19 le sirene hanno suonato per un 44enne in via Rovetta. Sul posto anche i Carabinieri, ma l’uomo non è grave.

Incidenti e aggressioni

Alle 28 i militari di Chiari sono intervenuti in via Bonomelli, dove un 56enne è stato aggredito. Nessuna grave conseguenza, l’uomo non è nemmeno stato trasportato in ospedale. Attimi di paura invece a Brescia, a mezzanotte per un fuori strada e alle 7 a Vestone, per un 67enne investito sulla sp237.