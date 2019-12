Notte movimentata per i soccorritori della provincia, impegnati in incidenti ed emergenze dalla Bassa alla Franciacorta.

Strade pericolose

Alle 21.20 due ragazzi di 22 e 24 anni sono stati coinvolti nello scontro tra due auto a Bedizzole, sulla sp4. Niente di grave per loro, fortunatamente, così come per la 19enne, il 21enne e il 23enne che alle 22.30 si sono ribaltati, forse per la troppa velocità, sulla provinciale 12 di Erbusco. Altri casi si soni verificati a Ghedi, in via Brescia, quando un 24enne è finito fuori strada verso le 5.30 e a Brescia città, in via Conicchio, dove l’auto su cui viaggiavano un 19enne e un 27enne si è ribaltata allarmando tutti. Per fortuna i coinvolti non sono in pericolo di vita: contusi ma salvi sono stati trasportati in ospedale.

Grave caduta

Attimi di paura anche a Ghedi, dove un 27enne è stato aggredito poco dopo la mezzanotte in via Sabotino e trasportato in ospedale. A preoccupare però è a caduta al suolo avvenuta poco fa a Niardo, in piazza Capellini, dove è rimasto coinvolto un uomo. Le sue condizioni sono gravissime: sono stati allertati i carabinieri di Breno e sul posto, in supporto al soccorso da terra, si sta recando anche l’eliambulanza da Brescia.

