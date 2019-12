Incidenti e aggressioni: una notte movimentata per i soccorritori.

Hanno dovuto correre sia in città che in provincia i soccorritori, ieri notte, iniziando da Toscolano Maderno poco dopo le 21.30, dove un 63enne è stato trovato sulla statale ubriaco, così come a Capriolo alle prime luci dell’alba, dove una 20enne è stata trasportata in nosocomio. Sono passati poi a Sarezzo, dove all’1 è scattato il codice rosso a causa di un fuori strada in via Serdarella, dove quattro 20enni sono finiti in ospedale in codice verde e giallo. Pochi minuti dopo, a Brescia, due ragazzi di 20 anni e uno di 30 si sono ribaltati con l’auto e, se all’inizio le loro condizioni sembravano gravi, sono usciti dal veicolo con qualche contusione. Alle 4.30, aggressione a Desenzano in via Mella, dove un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in ospedale in codice verde.

