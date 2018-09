Tre interventi di rilievo nella notte, tra incidenti e aggressioni, per gli uomini del numero unico di emergenza 112. Tutti fortunatamente non gravi

Incidenti

Il primo intervento della notte è avvenuto a Roncadelle. Alle 20.10 l’auto condotta da una donna di 55 anni è, infatti, finita contro un ostacolo in via Togliatti. Sul posto sono giunte una pattuglia della Polizia stradale di Brescia e un’ambulanza che ha condotto l’automobilista in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Brescia in codice giallo.

A Cologne, invece, alle 7.55 lungo la statale 573 è stato investito un pedone di 68 anni. L’allarme è scattato in codice giallo, ma poi la situazione è migliorata tanto che l’uomo è stato trasportato all’ospedale Mellini di Chiari in codice verde.

Aggressioni

L’aggressione è avvenuta a Cologne, in via Brescia. Vittima un uomo di 33 anni soccorso da un’ambulanza che l’ha portato all’ospedale di Chiari. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto