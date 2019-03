Due incidenti in serata e varie emergenze.

Incidenti

Alle 21.12 un ciclista è stato investito a in via dell’Artigianato a Verolanuova. La Croce bianca di Brescia ha condotto l’uomo di 36 anni all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

Un’auto è finita fuori strada a Gavardo a Soprazocco. Alle 21.15 un’automedica e i Volontari di Roe’ sono intervenuti in codice rosso in via San Biagio per soccorrere un 39enne. Al termine dell’intervento l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Gavardo in codice verde.

Emergenze

Nella notte varie emergenze fra qui il malore che ha richiesto l’intervento dell’automedica a Rovato. Erano le 5.54 quando un uomo di 58 anni si è sentito male in viale Lombardia lungo la ferrovia. E’ entrata in azione anche l’ambulanza di Rovato che lo ha accompagnato all’Ospedale ci Chiari in codice giallo.

