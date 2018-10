Due intossicazioni e due incidenti hanno caratterizzato la notte appena trascorsa.

Incidente

Sulla Strada Provinciale Bs345 a Tavernole sul Mella un’auto è finita contro un ostacolo alle 22.14. Alla guida c’era un uomo di 47 anni soccorso in codice rosso da un’ambulanza e un’automedica. Per fortuna la situazione era migliore del previsto e l’uomo è stato condotto al Civile in codice giallo.

Una ragazza di 27 anni è caduta dalla bicicletta a Brescia un minuto dopo la mezzanotte. E’ stata portata al Civile in codice giallo.

Intossicazioni

All’una ambulanza è dovuta intervenire a Brescia per un’intossicazione da farmaci di una donna di 61 anni. E’ stata trasportata al Civile.

Alle 4.37 il numero delle emergenze è stato chiamato per un uomo di 42 anni intossicato da sostanze pericolose a Lonato. La Cri di Calvisano l’ha trasportato all’Ospedale di Desenzano in codice giallo.