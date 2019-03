Due incidenti e due aggressioni nella notte appena trascorsa.

Incidenti

Alle 22 un ciclista di vent’anni è stato investito in via 25 Aprile a Sirmione. La Cri di Calvisano, intervenuta sul posto con l’automedica, ha accompagnato il giovane a Civile. Il codice dell’emergenza è giallo.

Due auto si sono scontrate a Manerbio poco prima delle 7 sulla Strada statale 45 bis. A rimanere ferito un ragazzo di 19 anni soccorso dalla Croce bianca di Leno in codice giallo, poi passato a verde.

Aggressioni

Una donna di 41 anni è stata aggredita a Rezzato in via Zanardelli. Erano da poco passate le 22. Sul posto i Soccorritori di Mazzano che però non l’hanno condotta all’ospedale. Aggressione anche a Brescia per una 44enne. Anche in questo caso la donna non è stata portata al pronto soccorso.

