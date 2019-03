Incidenti nella notte.

Incidenti

Alle 5.42 una donna di 49 anni è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta a Manerbio in via Artigianale. E’ stata chiamata l’ambulanza di Verolanuova che ha condotto la donna all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

Scontro fra auto e moto a Prevalle alle 6.39 in via Roggia Grezza. Un uomo di 55 anni è stato soccorso dai volontari di Nuvolera. Non è grave.

Emergenze

Grave intossicazione da sostanze pericolose a Roncadelle dove un ragazzo di 25 anni è stato portato al Civile in codice rosso dopo essere stato soccorso da 3 mezzi. In viale della Stazione a Brescia c’è stata l’ennesima aggressione questa volta ai danni di un ragazzo di 21 anni poi portato al Città di Brescia in codice verde.

