Due incidenti nella notte e vari malori per delle ore che sono state tutto sommato tranquille per il numero d’emergenza.

Incidenti

A Montirone un’auto guidata da un 37enne è finita contro un ostacolo 11 minuti dopo la mezzanotte. Sul posto l’automedica e la Cri di Ghedi in codice rosso ma l’uomo non è stato trasportato all’ospedale.

A Lonato due auto si sono scontrate alle 7. A bordo due uomini di 57 e 60 anni.

Malori e cadute

Alle 21.30 a Brescia un’automedica e la Croce bianca sono intervenute per soccorrere una donna di 35 anni. Le ragioni sono sconosciute ma si sa che è stata accompagnata al Città di Brescia.

Malore a Moniga del Garda per una donna di 48 anni. Sono intervenuti due mezzi, automedica e ambulanza di Lonato, ed è stata accompagnata all’Ospedale di Desenzano in codice verde. Caduta all’1.49 per un 49enne ad Anfo, soccorso e accompagnato all’Ospedale di Gavardo.