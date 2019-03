Numerose ambulanze sulle strade bresciane questa notte.

Incidenti

Un ragazzo di 26 anni è caduto dalla moto poco dopo le 21 in via Mandolossa a Gussago. Sul posto i Soccorsi di Roncadelle che l’hanno accompagnato all’Ospedale Sant’Anna in codice verde.

Un’auto si è ribaltata a Dello sulla strada provinciale IX. I soccorsi di Dello e un’automedica hanno aiutato 3 persone di 22, 40 e 54 anni, accompagnando una di esse alla Poliambulanza in codice giallo.

Alle 23.46 altro incidente. Questa volta è successo in via Crotte a Brescia, quando un’auto con a bordo un 28enne si è ribaltata. E’ intervenuta in codice rosso la Cri di Brescia con l’automedica. Fortunatamente il giovane stava meglio di quanto previsto ed è stato accompagnato in codice verde al Civile.

Malori

Nella notte anche diversi malori ma tutti conclusi con un codice verde. Preoccupazione iniziale per una 61enne di Malegno e una 63enne di Mazzano.

TORNA ALLA HOME PAGE