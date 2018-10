Diversi interventi dell’automedica e addirittura uno dell’elisoccorso nella notte appena trascorsa.

Incidenti

A Leno un’auto guidata da una 46enne è finita fuori strada sulla provinciale SpVIII, alle 23.58. E’ intervenuta l’ambulanza di Roe’ Valciano che ha accompagnato la donna all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

Alle 6.36 un’auto è finita contro un ostacolo a Desenzano lungo la strada provinciale 11. Il mezzo era guidato da un 41enne per il quale sono stati chiamati i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono arrivate due automediche e la Croce rossa di Calvisano. La situazione sembra ora migliorata visto che l’emergenza è data in codice giallo.

Elisoccorso

A Limone è arrivato l’elisoccorso per una donna di 70 anni.Non si conoscono le ragioni della chiamata, quel che è certo è che l’anziana è stata trasportata all’Ospedale Civile in codice giallo.

Aggressione a Leno

A Leno un uomo di 33 anni è stato aggredito al quartiere Giuseppe Nazzari alle 22. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Manerbio in codice verde.