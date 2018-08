Alcuni incidenti nella notte ma anche alcool e aggressioni.

Incidenti

Alle 22.19 un’auto e una moto si sono scontate a Cazzago sulla strada provinciale. Feriti un 21enne e un 29enne soccorsi dall’Ambulanza di Rovato che ha accompagnato uno di loro all’Ospedale di Chiari.

A Adro un 17enne è caduto dalla bici in via Padania. I soccorritori di Rovato lo hanno accompagnato a Chiari.

Altro scontro più in là nella notte, alle 00.04, a Desenzano dove, in via Foscolo, la caduta dalla bici di un 22enne ha comportato l’arrivo dell’automedica oltre che dell’ambulanza. Il giovane è stato portato alla Poliambulanza in giallo.

Aggressioni e non solo

Alle 21.47 lungo viale delle Stazione un 20enne è stato aggredito e portato al Città di Brescia. Aggressione anche a Pertica Alta ai danni di un 54enne che poi non è stato trasportato al pronto soccorso.

Intossicazioni etiliche a Padenghe per un 50enne e a Malegno per un 61enne,