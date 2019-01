Raffica di incidenti nella notte.

Incidenti

Alle 23 a Castenedolo un’auto è finita fuori strada in via Patrioti. La Cri di Brescia ha soccorso un uomo di 34 anni poi accompagnato alla Poliambulanza.

A seguire ci sono stati due ribaltamenti da codice rosso che per fortuna si sono ridimensionati con l’arrivo dei mezzi di soccorso. In via del Pilandro a Desenzano, una ragazza di 22 anni è stata la ferita dell’incidente avvenuto mezzora dopo la mezzanotte. Sul posto un’automedica e la Cri di Calvisano che l’ha condotta all’Ospedale di Desenzano in codice verde.

Alle 6.19 si è ribaltata anche l’auto di un 31enne a Verolavecchia. Sul posto l’automedica e i volontari di Flero che hanno valutato le sue condizioni da codice verde.