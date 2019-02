Incidenti a Brescia e Travagliato SIRENE DI NOTTE

Due incidenti nella notte e un malore grave.

Incidenti

A Brescia un’auto e una moto si sono scontrate in via Milano alle 21.36. La Cri cittadina è intervenuta in codice giallo per soccorrere il motociclista di 45 anni poi accompagnato alla Poliambulanza in codice verde.

Diverse ore dopo, alle 6.20 di questa mattina, a Travagliato ha avuto luogo uno scontro fra due auto sulla Strada provinciale 19. Automedica, Soccorsi di Flero e l’Azzurra di Travagliato sono accorsi sul posto per soccorrere un 32enne e un 49enne. Non sono gravi.

Grave malore

Malore grave a Mazzano lungo la strada statale 45bis. Un uomo di 55 anni è stato soccorso dall’ambulanza del paese e dall’automedica arrivate in codice giallo ma l’uomo è apparso più grave del previsto ed è stato portato alla Poliambulanza in codice rosso poco dopo le 23.

