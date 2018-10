Incidenti a Brescia e Manerbio in una notte che visto numerosi interventi dell’automedica.

Incidenti

Due auto si sono scontrate a Brescia 25 minuti dopo la mezzanotte. L’incidente è avvenuto in via Corsica, attorno al civico 217, e la Croce Bianca di Brescia ha condotto il 29enne ferito alla Poliambulanza.

Alle 6.23 a Manerbio un’auto è finita fuori strada sulla Sp63. L’uomo alla guida, 42 anni, è stato accompagnato all’Ospedale di Manerbio in codice verde.

Emergenze con automedica

L’automedica è intervenuta diverse volte nella notte a partire da un malore per un 83enne di Montichiari poi condotto all’ospedale della cittadina in codice giallo e proseguendo con un infortunio di gioco di un 27enne a Chiari; l’uomo è stato poi condotto al pronto soccorso in codice giallo dai volontari di Rovato.

Proprio a Rovato, in via Franciacorta, due mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. Non se ne conoscono le ragioni, ma alla fine l’ambulanza della cittadina ha trasportato il 54enne ferito all’Ospedale di Chiari. La proprietà è nel frattempo diventata verde. Poco dopo, attorno alle 23.30, un 51enne è caduto a Lonato. E’ stato condotto all’Ospedale di Montichiari in codice giallo.