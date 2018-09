Diversi gli incidenti che si sono susseguiti in questo inizio di 19 settembre.

Incidenti

A Brescia un’auto con a bordo due ventenni è finita fuori strada in via Casotti. Mancavano pochi minuti alle 2.30. Sul posto la Croce Bianca che ha soccorso i giovani, in codice verde, senza bisogno di portali al pronto soccorso.

Alle 6.40 un pedone è stato inestito ad Adro.Si tratta di un uomo che si trovava in via Zocco. E’ stata chiamata la Cri di Palazzolo che alle 7.40, un’ora dopo, è ancora sul posto in codice giallo.

Un minuto dopo a Flero un’auto con a bordo una persona di 21 anni si è ribaltata in via Coler. Non c’è stato alcun trasporto in ospedale.

Grave malore

A Toscolano Maderno un 60enne è stato male poco prima delle 7. Sono arrivate in via Religione un’automedica e i Volontari di Roe’ Valciano. Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in codice rosso.