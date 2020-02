Incidente tra auto e camion: necessari i Vigili del fuoco. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.30 in via Rudiano, a Chiari.

Incidente tra auto e camion

Nebbia e sirene. I vigili del fuoco di Chiari sono usciti con urgenza questa mattina, intorno alle 7.30. In via Rudiano si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: lo scontro è stato tra un auto e un camion. E’ successo nei pressi del Polo logistico. Fortunatamente, la donna al volante (di circa 30 anni), non è rimasta gravemente ferita. Il codice di soccorso riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è infatti al momento verde. Necessario l’intervento dei pompieri, oltre a quello dei soccorritori, per tutte le procedure di recupero e sicurezza.

TORNA ALLA HOME