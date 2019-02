Scontro fra due auto alle 15.30 a Manerbio.

Incidente

Due auto si sono scontrate a Manerbio sulla Statale 45 bis.

Per soccorrere in codice rosso un uomo di 30 anni e una donna di 36 sono intervenuti i Soccorsi di Dello e un’automedica ma, per fortuna, i feriti sono da subito apparsi meno gravi del previsto e l’emergenza è stata declassata a codice verde.

Dinamica

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari. Sembra si sia trattato di un frontale e che per ragioni da accertare uno dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta.

TORNA ALLA HOME PAGE