Incidente sulla sp12: auto tampona furgone a Erbusco. E’ successo alle 19.10, ma fortunatamente nessuno dei tre coinvolti ha riportato lesioni gravi.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 19.10 dalla sp12 a Erbusco, all’altezza dell’Md (a poche centinaia di metri dalle Porte franche). La missione dei soccorritori è stata attivata in codice rosso, per poi trasformarsi in codice verde, segno che i tre coinvolti non hanno riportato lesioni gravi. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, a restare feriti sono stati un 21enne, un 31enne e un 42enne. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza della Rovato Soccorso, l’auto medica da Brescia e la Polstrada di Brescia per i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto, una Bmw, ha tamponato un furgoncino Amico Blu. Entrambi procedevano in direzione di Erbusco. Il colpo è stato molto violento e la chiamata ai soccorsi è partita direttamente da un dispositivo dell’automobile. Il traffico sta procedendo normalmente, nonostante alle 19.50 i veicoli siano ancora sulla carreggiata.

