Infortunio sul lavoro a Roncadelle

Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si tratterebbe di uno schiacciamento. L’infortunio si è verificato poco prima delle 11.30 in via Enrico Mattei, al centro commerciale Le Rondinelle. La chiamata ai soccorsi, per un uomo, è scattata in codice giallo. Sul posto si sono precipitate l’automedica e l’ambulanza, ma anche i carabinieri e l’Ats. Le condizioni del ferito non sembrano essere troppo gravi ed è stato trasportato in codice giallo.

