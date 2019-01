Nottata ricca di eventi questa notte per i soccorsi bresciani. Alcuni incidenti stradali e aggressioni hanno necessitato il loro intervento più volte sia in provincia che in città.

Incidente stradale a Pontoglio e aggressioni in provincia

Il primo evento da segnalare è un infortunio al centro sportivo di Rezzato, via Papa Giovanni 23. Coinvolta una 23enne trasportata in codice verde in Poliambulanza. A Pontoglio, poi, scontro tra auto: coinvolte quattro persone di 30, 39, 45 e 49 anni. A seguito della paura iniziale, nulla di grave per le persone. Solo alcune, infatti, sono state portate in codice verde in ospedale di Chiari.

Più tranquilla la seconda parte della nottata, dopo mezzanotte. Sono stati segnalati, infatti, due eventi violenti, uno a Brescia, in piazza della Loggia, e uno a Desenzano del Garda, dove a rimanere coinvolto è un 28enne. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale locale in codice verde.

Poco prima delle 5 di questa mattina, infine, incidente stradale a Prevalle, coinvolti tre giovanissimi 30enni. Trasportati all’ospedale di Gavardo non destano preoccupazione.

Sono comunque da segnalare due incidenti stradali rilevanti: a Iseo, a seguito di uno schianto all’ingresso della galleria prima di Sulzano, e a Roncadelle a seguito di un investimento ciclista.

