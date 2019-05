Malgrado il maltempo che ha colpito la provincia bresciana, questa notte non si sono verificati particolari e gravi sinistri. A dover essere evidenziato, l’incidente stradale a Brescia, in pieno centro, in piazzale Arnaldo, dove si è verificato uno scontro tra auto. Coinvolte tre persone di 23, 25 e 64 anni.

Sirene di notte

All’1.56: prima intossicazione etilica a Puegnago del Garda. Coinvolto un 19enne trasportato in codice verde all’ospedale di Gavardo. Anche il secondo sinistro, avvenuto verso le 2 in via San Zeno, ha coinvolto una persona. Anche in questo caso nulla di grave. Pochi minuti dopo, intossicazione etilica in via Vittorio Veneto per un 31enne che però non è stato trasportato al plesso ospedaliero.

Alle 5.21, a Rovato, ennesima intossicazione per una 29enne trasportata in codice verde all’ospedale di Chiari da via Parini Giuseppe. L’ultima intossicazione etilica riguarda il paese di Palazzolo sull’Oglio, lungo via Genova, alle 7.25. Per questo però la missione risulta ancora in corso.

TORNA ALLA HOME