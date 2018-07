E’ successo alle 21.47 ieri sera a Lumezzane: sono finite contro un ostacolo, e per fortuna senza nessun esito grave.

Incidente over 60

Coinvolte due signore di 61 e 96 anni, portate all’ospedale Civile, una in codice verde e una in codice giallo.

Altri incidenti

E’ stata una nottata relativamente tranquilla: alle 20.37 in via Dante Alighieri a Desenzano, un 58enne rimane lievemente ferito per un incidente auto-moto. Una caduta dalla bici in via Zara, circa un’ora dopo, e poi nulla fino al fuori strada di un 81enne a Rodengo Saiano delle 22. Nulla di grave, in conclusione.

Si è poi verificato uno scontro tra auto in via XXV aprile e Rovato, poco oltre le 22. Coinvolti, una 48enne, una 62enne e un 57enne, nessuno grave.

La notte fila liscia fino al fuori strada di Capriolo alle 2.20, che coinvolge un 55enne. Infine, un contro-ostacolo alle 7.10 in via Mella a Desenzano del Garda.

Due intossicazioni

La tranquillità sulle strade si riflette anche per quanto riguarda le intossicazioni: una da sostanze pericolose a Villa Carcinaalle 2, sulla quale indagano i Carabinieri, e una da alcool alle 3.20 a Pontevico, protagonista un 21enne.