Grave incidente in A21 all’altezza di Montirone, in direzione Brescia. Una persona ha perso la vita.

Incidente

Un uomo ha perso la vita in un’incidente avvenuto in A21 pochi minuti prima delle 15.

Lo scontro, di cui ancora non sa nulla, è avvenuto nel tratto da Manerbio e Brescia sud in direzione Brescia, nel territorio di Montirone.

Non si conoscono sesso né età della persone che non ce l’ha fatta, mentre si sa che ad essere coinvolto è stato anche una persona di 61 anni.

Soccorsi

Sono accorsi sul posto in codice rosso tre mezzi: un’automedica, la Cri di Ghedi, e la Croce bianca di Brescia, ma per uno dei due feriti non c’è stato nulla da fare.

Sembra che per il secondo ferito non ci sia stato bisogno di un trasporto in ospedale.

