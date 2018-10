Tre incidenti nella notte bresciana conclusasi con due persone decedute.

Incidente mortale

All’una di questa notte un incidente si è concluso con la morte di due persone.

E’ successo a Ghedi lungo la strada che porta a Montichiari. Un mezzo si è ribaltato e per i due passeggeri non c’è stato nulla da fare.

Per ora non si conosce la loro identità si sa solamente che lui ha 33 anni e l’altra persona è una donna. A nulla è servito l’intervento di due automediche e di due ambulanze; entrambi sono deceduti sul posto.

Incidenti

Alle 22.07 a Esine un 33enne è caduto dalla bicicletta in via Civitanova Marche. E’ stato soccorso dall’ambulanza di Darfo Boario Terme ed è stato accompagnato all’Ospedale di Esine in codice verde.

Alle 6.12 a Sabbio Chiese si sono scontrati più veicoli sulla strada Sp79. Coinvolti una 22enne, e due uomini di 48 e 52 anni. Sul posto tre ambulanze e un’automedica con i codici verdi e gialli.

Bimbi di 2 e 9 anni

Un bambino di 2 anni ha avuto un malore a Ospitaletto ed è stato accompagnato dalla Croce verde di Ospitaletto all’Ospedale Civile pediatrico.

Un bambino di 9 anni è stato soccorso a Gavardo per un malore. E’ intervenuta anche l’automedica oltre che l’ambulanza dei volontari di Roe’ Valciano. Il bambino è stato accompagnato in codice giallo all’Ospedale di Gavardo.