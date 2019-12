Incidente mortale a Castiglione: perde la vita una donna. L’incidente si è verificato intorno alle 11, vani sono stati i soccorsi. Per la donna non c’è stato niente da fare.

Tragedia a Castiglione

Un’altra morte sulla strada. Una donna ha perso la vita questa mattina, intorno alle 11. L’incidente mortale si è verificato a Castiglione delle Stiviere. E’ successo in via Solferino. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, ma si sono scontrate più auto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e i Vigili del fuoco, oltre alle Forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Ancora non si conosce il numero di coinvolti e l’identità della donna deceduta.

