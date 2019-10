Incidente in via Giuseppe Verdi a Manerbio. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo poco prima di mezzogiorno.

Incidente a Manerbio

Incidente a Manerbio. Il sinistro si è verificato in via Giuseppe Verdi, all’intersezione con via Marzotto (dove c’è il semaforo). Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una è finita contro il muro di un condominio. La chiamata ai soccorsi, in codice giallo, è scattata poco prima delle 12 e sul posto si sono precipitati i soccorritori. Sul posto anche la Polizia Locale. Entrambi i feriti non sono in gravi condizioni e non hanno mai perso conoscenza. Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere all’incrocio.

