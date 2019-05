Incidente in via Brescia a Chiari: paura per un 19enne. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso e sul posto si è precipitata l’ambulanza.

Incidente in via Brescia a Chiari: paura per un 19enne

E’ successo in via Brescia, intorno alle 14. Un ragazzo di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della zona commerciale. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) il giovane sarebbe finito “contro ostacolo”. Inizialmente la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma poi si è risolto tutto, fortunatamente, in codice verde. Il sinistro si è risolto in poco tempo e non ci sono nemmeno state ripercussioni sul traffico.

TORNA ALLA HOME