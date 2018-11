Incidente in Metro, diversi feriti. L’incidente questa mattina alle 8 in pieno orario di punta. Sul posto sette ambulanze del 118.

Incidente in Metro, diversi feriti

Un grande dispiegamento di mezzi di soccorso e ancora incerto il numero di feriti. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della fermata Uruguay della linea rossa, in direzione Sesto 1 maggio, poco dopo le 8 di questa mattina, in pieno orario di punta, quando i vagoni della metro sono pieni dei lavoratori che devono raggiungere gli uffici e di studenti. A dare la notizia è il nostro portale GiornaledeiNavigli.it

La prima ricostruzione

All’improvviso, una brusca frenata, forse per evitare qualcuno sui binari, dicono alcuni, o probabilmente per un calo di tensione, come stanno riferendo altri. Ma è ancora presto per ricostruire esattamente la dinamica (sul posto ci sono anche gli agenti della polizia locale di Milano).

Numerosi i feriti

Sul posto, sono state inviate dalla centrale del 118 sette ambulanze, almeno per ora, e un’auto medica. I soccorritori stanno facendo in questi minuti la conta dei feriti, tra cui ci sono anche alcuni bambini, e stanno portando al pronto soccorso i più gravi. Metro bloccate e circolazione sospesa da Atm da Molino Dorino e QT8. I pendolari dovranno utilizzare le navette sostitutive alla metropolitana. Le operazioni sono ancora in corso

