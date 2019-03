Incidente in codice rosso sulla spIX a Azzano Mella: secondo le prime ricostruzioni il conducente, sempre rimasto cosciente, non sarebbe in pericolo di vita.

Paura sulla spIX

Il sinistro è avvenuto verso le 20, sulla provinciale IX. La dinamica non è ancora stata chiarita: il conducente, un uomo di 42 anni, mentre viaggiava in direzione Brescia ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro gli alberi che costeggiano la carreggiata ed è rimbalzata in mezzo alla provinciale. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza della Bassa Bresciana soccorso, giunta in codice rosso: l’uomo è sempre rimasto cosciente durante le operazioni. Caricato sul mezzo dei soccorritori, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

