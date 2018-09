Incidente in Brebemi tra Rovato e Travagliato. Tutto bloccato direzione Milano, l’allarme è scattato in codice rosso ma la missione dei soccorritori si è chiusa in giallo e verde.

Un’auto si è ribaltata pochi minuti prima delle 22 in A35 fra le uscite per Travagliato e Rovato direzione Milano. Immediata la chiamata ai soccorsi, allertati dal consigliere comunale di Chiari, Andrea Puma.

La Brebemi è rimasta bloccata e sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brescia per prevenire eventuali incendi causati da perdite di benzina dal veicolo. Sul posto i soccorritori della Croce Azzurra di Travagliato, un’ambulanza da Brescia e Rovato Soccorso.

Nessun ferito grave

Fortunatamente il codice rosso si è chiuso in giallo e verde per la 27enne e per la 53enne che si trovavano all’interno e al volante dell’auto ribaltata. Si segnalano code per 500 metri direzione Milano/Chiari. Con il passare dei minuti la situazione traffico si sta pian piano sbloccando.