Incidente in Brebemi all’altezza di Rovato: traffico in tilt. L’incidente si è verificato intorno al 18, i soccorsi sono sul posto.

Incidente in Brebemi

E’ un venerdì nero anche sulle strade. Traffico e caos in Brebemi, all’altezza di Rovato sud in direzione Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 18 e ci sono circa 2 chilometri di coda. I feriti coinvolti nell’incidente non sembrerebbero gravi, ma sono coinvolti un mezzo pesante e un’auto. Si consigliano strade alternative. Inoltre, ci sono stati anche diversi tamponamenti sempre sulla stessa strada, ma non si tratta di nulla di grave.

