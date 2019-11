Incidente in autostrada: auto contro mezzo pesante in fiamme, morto un uomo. L’incidente è avvenuto alle 16 in A21 in direzione Brescia.

Incidente in autostrada: perde la vita un uomo

E’ accaduto poco fa, sulla A21, nel tratto fra Pontevico e Manerbio. Ancora non è certa la dinamica dei fatti ma pare che un’auto si sia scontrata contro un mezzo pesante e la situazione è grave dato che è divampato un incendio. La colonna di fumo si vede a diversi chilometri di distanza. Sul posto stanno intervenendo i Vigli del Fuoco di Brescia e i soccorritori con l’ausilio dell’elisoccorso. Al momento sono coinvolte due persone.

Aggiornamento delle 16.50

Nel tragico schianto dal quale è scaturito un incendio uno dei due uomini coinvolti ha perso la vita.

Al momento il traffico in direzione di Brescia, da alcuni chilometri dopo l’uscita Pontevico – Robecco fino allo svincolo per Manerbio è completamente bloccato. Rallentamenti anche nella direzione opposta.

Aggiornamento delle 17.20

L’autostrada è stata chiusa, nessun mezzo può transitare o accedere. Per poter svolgere al meglio le operazioni di soccorso, le autorità hanno deciso di chiudere l’A21: il passaggio è bloccato.

