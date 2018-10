È accaduto poco fa

Incidente in A21

È accaduto poco fa un incidente in A21 che ha coinvolto più mezzi nei pressi dello svincolo per la A4 e l’uscita Brescia centro (in direzione Brescia).

A causa dell’incidente il traffico ha subito forti rallentamenti su entrambe le arterie autostradali.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il soccorso sanitario e la polizia stradale.