Scontro pochi minuti fa

Incidente in A21 a San Gervasio Bresciano

Un’utilitaria con a bordo un uomo di 41anni si è schiantata pochi minuti fa contro il guard rail nel tratto di autostrada A 21 che da Pontevico conduce a Manerbio, nel territorio di San Gervasio Bresciano.

Al termine delle operazioni di soccorso per cui sono stati inviati sul posto dall’112 l’ambulanza della Croce Bianca di Pontevico, il mezzo di soccorso avanzato dell’Ats di Cremona e il personale sanitario dell’elisoccorso di Brescia, il 41enne è stato trasferito in volo in codice giallo, al nosocomio bresciano.

In supporto per la gestione del traffico sull’autostrada la polizia stradale e il personale dell’autovia Padana.

Seguiranno aggiornamenti. Il traffico potrebbe subire temporanei rallentamenti. Si prega di prestare la massima attenzione.

