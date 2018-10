Incidente e fuga di gas pochi minuti dopo le 14 nel cuore di Trenzano

Allarmati da un forte botto i residenti in via Roma, via Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele sono scesi in strada per vedere l’accaduto. Davanti agli occhi dei residenti uno spettacolare incidente capitato ad un milanese di 52 anni che viaggiava a bordo di un’autovettura tedesca di colore scuro. Lo schianto è avvenuto al crocevia delle tre strade. L’auto ha terminato la sua corsa contro le tubature del gas di una strada privata. Prima l’autovettura ha travolto alcuni pali e cartelli sul lato opposto della strada di via Vittorio Veneto

La dinamica

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica. Il mal capitato avrebbe dichiarato di “aver perso il controllo della macchina durante il parcheggio”. Sono arrivate sul luogo dell’impatto subito le auto dei soccorsi. In via roma sono giunti i volontari dell’ambulanza trenzanese, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il 52enne è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo, poi diventato verde al momento dell’arrivo al nosocomio.

Diversi i danni

Diversi i danni nelle due vie. Forte l’odore di gas fuoriuscito dal box delle tubature di via Roma. Divelti anche tubi e cartelli stradali sul lato di destra della via centrale del paese. L’uomo viaggiava in direzione nord verso sud, da Rovato verso Orzinuovi.

