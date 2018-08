Incidente con elicottero a San Paolo. Codice rosso in via Giuseppe Mazzini.

Incidente con elicottero

Ancora non si sa bene di che tipo di incidente si tratti. Codice rosso in via Giuseppe Mazzini. Potrebbero essere due le persone coinvolte nel sinistro. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 14.24. Sul posto si stavano recando l’ambulanza e l’auto medica quando è stata necessaria l’aggiunta dell’elicottero.

Aggiornamento delle 14.55

L’elicottero è stato richiamato. Non è più necessario l’intervento. L’incidente resta però in codice rosso. I coinvolti sono due, una donna di 79 anni e un uomo di 76. Un’Audi A3 nera è finita contro il muro di una casa. Ancora non è chiara la dinamica. L’incidente si è verificato sulla via principale. Sul posto la Polizia stradale e due ambulanze: quella dei volontari di Dello (Bassa Bresciana soccorso) e quella della Croce Bianca di Leno.

L’incidente si è concluso in codice giallo.