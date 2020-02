Incidente ad Adro e intossicazione a Desenzano. Nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori di turno sulle ambulanze SIRENE DI NOTTE

Due auto si sono scontrate alle 5.52 in via Zocco ed è scattato il codice giallo. A restare coinvolti sono stati un 31enne e una 45enne, che sono stati soccorsi dai volontari dell’ambulanza di Capriolo e portati in codice giallo all’ospedale di Chiari per le cure del caso. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.

Intossicazione a Desenzano

Paura per una ragazza di 22 anni che a Desenzano, in un esercizio pubblico di via Mella, si è sentita male a causa di una intossicazione etilica. La chiamata ai soccorsi è arrivata all1.15 in codice giallo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Calvisano e l’hanno portata in codice verde al nosocomio locale.

