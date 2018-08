Non solo il tragico incidente mortale tra Torbole e Travagliato, anche qualche rischio di intossicazione e qualche altro episodio su strada.

Incidente a Torbole e altri

Dopo il terribile scontro tra auto a Torbole Casaglia, a Brescia in via del Tagliamento poco oltre le 22 si registra un investimento pedone. Coinvolti un 26enne e un 46enne, nessuno dei due grave.

In via Armando Diaz un altro scontro tra auto provoca un ferito lieve. Coinvolti un sedicenne e un 18enne.

LA notte si conclude con un contro-ostacolo da parte di un 30enne in via dei colli torici a Desenzano.

Intossicazioni dopo la mezzanotte

E’ dopo la mezzanotte che cominciano le poche ma critiche segnalazioni per rischio intossicazione da sostanze. Prima una sedicenne all’1.38, inizialmente in codice rosso ma che presto si rivela non critica. A Desenzano. Poi il 31enne in via Giorgione a Brescia, e per lui nulla di grave. E infine, l’intossicazione da sostanze pericolose per il 24enne in via Serenissima a Brescia, portato in Poliambulanza.

Una aggressione

Una sola l’aggressione, per una 25enne e un 28enne in via Toscana a Brescia.