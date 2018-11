Diverse emergenze nella notte appena trascorsa.

Incidente

A Sirmione un mezzo è finito contro un ostacolo in via Carlo Marx. Erano da poco passate le 23. A bordo un uomo di 39 anni e una persona di 46. Sul posto sono arrivati tre mezzi d’emergenza: due ambulanze della Croce rossa di Calvisano e un’automedica. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Desenzano in codice giallo e verde.

Emergenza a Chiari

Non sono conosciute le ragioni dell’intervento dei soccorritori di Rovato e di un’automedica a Chiari, in via Marengo, 42 minuti dopo la mezzanotte. E’ stato soccorso un uomo di 30 anni in codice rosso e poi trasportato all’ospedale della cittadina in codice giallo.

Malori

Tanti i malori nella notte: a Gardone Val Trompia per un 20enne, a Calvisano per una 33enne, a Cazzago per un 45enne sul posto di lavoro, e a Borgo san Giacomo per un ragazzo di 23 anni.